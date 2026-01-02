Ultimi mercatini e villaggi di Natale | dove trovarli a Bergamo e provincia

Gli ultimi mercatini e villaggi di Natale di Bergamo e provincia sono ormai alle battute finali. Dopo un periodo ricco di eventi e allestimenti, le installazioni natalizie rimangono disponibili in varie zone della città e della provincia. È il momento di approfittarne per vivere ancora un po’ dell’atmosfera festiva prima della conclusione di questa stagione.

Siamo giunti al termine dei Mercatini e villaggi di Natale in Bergamasca. Dopo una ricca presenza sul territorio, con tanti allestimenti di casette e stands in città e provincia, con l'arrivo dell'Epifania volgiamo agli ultimi giorni in cui poterli visitare. Nel lungo fine-settimana da venerdì 2 a martedì 6 gennaio ce ne sono ancora diversi, con la possibilità di trovare idee regalo spaziando fra prodotti gastronomici e artigianato. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale "Christmas Market" a cura di Comap, con i tradizionali mercatini.

