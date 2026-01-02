UGL Scuola diventa Federazione Nazionale UGL Istruzione Il segretario Cuzzupi | la formazione è elemento imprescindibile per la professionalità e l’evoluzione sociale del comparto
UGL Scuola si trasforma in Federazione Nazionale UGL Istruzione, riflettendo l’evoluzione del ruolo tra istituzioni scolastiche e formazione. Il segretario Cuzzupi sottolinea l’importanza della formazione come elemento fondamentale per la professionalità e lo sviluppo sociale del settore. Questa modifica rappresenta un passo verso un’organizzazione più integrata, in grado di rispondere alle nuove sfide e alle esigenze del comparto.
La Federazione Nazionale UGL Istruzione sostituisce la denominazione UGL Scuola. Il cambiamento risponde all'evoluzione del rapporto tra istituzione scolastica e formazione che ha assunto caratteristiche sinergiche e funzionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
