UGL Scuola diventa Federazione Nazionale UGL Istruzione Il segretario Cuzzupi | la formazione è elemento imprescindibile per la professionalità e l’evoluzione sociale del comparto

UGL Scuola si trasforma in Federazione Nazionale UGL Istruzione, riflettendo l’evoluzione del ruolo tra istituzioni scolastiche e formazione. Il segretario Cuzzupi sottolinea l’importanza della formazione come elemento fondamentale per la professionalità e lo sviluppo sociale del settore. Questa modifica rappresenta un passo verso un’organizzazione più integrata, in grado di rispondere alle nuove sfide e alle esigenze del comparto.

