Ufficiale l'aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli Manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio

Dal 1° gennaio, il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli è salito a 1,05 euro. La modifica ha suscitato alcune reazioni tra gli utenti, e lunedì 5 gennaio si terrà una manifestazione di protesta. Questo incremento si inserisce in un quadro di adeguamenti tariffari che interessano varie aree della viabilità cittadina. Rimanere aggiornati sulle variazioni delle tariffe è importante per pianificare i propri spostamenti quotidiani.

Tangenziale, è scattato ufficialmente l'aumento del pedaggio: segnalate code ai caselli - È effettivamente aumentato di cinque centesimi il pedaggio della tangenziale di Napoli, come temuto nei giorni scorsi. napolitoday.it

Tangenziale di Napoli: il pedaggio è salito a 1,05 euro - È diventato ufficiale questa mattina, 1° gennaio 2026: aumenta il pedaggio della Tangenziale di Napoli. msn.com

Da oggi è ufficiale l'aumento di tangenziale e autostrada a Napoli https://nap.li/Jdnt - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.