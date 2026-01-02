Ufficiale l'aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli Manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio
Dal 1° gennaio, il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli è salito a 1,05 euro. La modifica ha suscitato alcune reazioni tra gli utenti, e lunedì 5 gennaio si terrà una manifestazione di protesta. Questo incremento si inserisce in un quadro di adeguamenti tariffari che interessano varie aree della viabilità cittadina. Rimanere aggiornati sulle variazioni delle tariffe è importante per pianificare i propri spostamenti quotidiani.
