Udinese Runjaic alla vigilia | Buksa out dubbi in porta e scelte aperte

Alla vigilia della diciottesima giornata di campionato, l'Udinese si presenta con alcune incognite, tra cui l'assenza di Buksa e dubbi sulla porta. La squadra mantiene un atteggiamento pragmatico, senza forzature nelle scelte, puntando a prepararsi al meglio per la sfida. La chiarezza nelle decisioni ancora non è totalizzata, ma l’obiettivo rimane quello di affrontare la partita con equilibrio e determinazione.
L’Udinese entra nella diciottesima giornata con più interrogativi che certezze, ma con una linea chiara: nessuna forzatura. Dalla conferenza stampa di Kosta Runjaic emergono indicazioni precise sulla gestione dell’organico in vista della sfida contro il Como, tra infortuni, ballottaggi e scelte ancora aperte. Udinese, vigilia di equilibrio e attenzione. La prima notizia riguarda l’assenza certa di Adam Buksa. L’attaccante polacco si è fermato per un problema al polpaccio e non sarà della partita. Un’assenza che obbliga lo staff a ridisegnare alcune rotazioni, senza però snaturare l’impianto della squadra. 🔗 Leggi su Como1907news.com
