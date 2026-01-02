Ucraina Zelensky sceglie Budanov come braccio destro

Volodymyr Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov come nuovo responsabile dell'ufficio presidenziale ucraino. L’incarico, assunto a seguito delle dimissioni di Andriy Yermak, si inserisce in un contesto di cambiamenti nella leadership governativa. Budanov, 36 anni, è attualmente a capo dell'intelligence di Kiev. Questa nomina segna una nuova fase nella gestione politica del presidente ucraino, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità e le strategie del governo.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha un nuovo 'braccio destro'. Il presidente ucraino ha nominato il capo dell'intelligence di Kiev Kyrylo Budanov, 36 anni, come responsabile dell'ufficio presidenziale al posto di Andriy Yermak, che si è dimesso a novembre dell'ambito di un'indagine per corruzione. "Ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho offerto il ruolo di capo

