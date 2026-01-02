Ucraina | Zelensky nomina Oleh Ivashchenko capo intelligence militare

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la nomina di Oleh Ivashchenko a capo del servizio di intelligence militare HUR di Kiev. Questa nomina si inserisce nel quadro degli aggiornamenti delle strutture di sicurezza del paese, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di intelligence in un contesto di crescente complessità geopolitica. La nomina sottolinea l’importanza strategica del settore per la sicurezza nazionale ucraina.

Kiev, 2 gen. (AdnkronosDpa) - Il capo dei servizi segreti ucraini Oleh Ivaschenko assumerà la guida del servizio di intelligence militare HUR a Kiev. La nomina è stata annunciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver scelto l'ex capo dell'HUR Kyrylo Budanov come capo del suo ufficio. Il generale Ivashchenko, 56 anni, era a capo dei servizi segreti esteri dal 2024. Nel suo nuovo ruolo, continuerà a lavorare per indebolire l'economia russa e limitare il potenziale militare di Mosca, ha annunciato Zelensky sui social media. "Rimaniamo concentrati sull'indebolimento del potenziale economico della Russia: meno guadagna l'aggressore, maggiori sono le opportunità per la diplomazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

