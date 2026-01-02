Ucraina Zelensky | Il 3 riunione su accordo pace con Paesi Ue e Usa

L'Ucraina si appresta a ospitare un nuovo ciclo di incontri con Paesi europei e gli Stati Uniti, focalizzati sulla sicurezza e sulla ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto con la Russia. La riunione, prevista per il 3, rappresenta un passo importante nel dialogo internazionale volto a promuovere stabilità e pace nella regione.

(Adnkronos) – L'Ucraina si prepara a ospitare un nuovo ciclo di colloqui di alto livello sulla sicurezza con i partner occidentali, a dimostrazione dello sforzo diplomatico per arrivare a una soluzione del conflitto con la Russia. ''Il 3 gennaio si terrà una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale. Si tratta della prima riunione di questo .

Ucraina: Zelensky annuncia due nuovi vertici Coalizione volenterosi 3 e 6 gennaio - La seconda riunione in Francia sara' "a livello leader" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

UCRAINA - Zelensky: "Lavoriamo a una riunione dei Volenterosi il 6 in Francia" - Il capo negoziatore "Rustem Umerov ha riferito dell'accordo con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Coalizione dei Volenterosi per tenere un incontro nel prossimo futuro. msn.com

Accordo di pace con l'Ucraina vicino? Il presidente finlandese Alexander Stubb afferma che i coll...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Ancora attacchi, Mosca porta a guerra nel 2026” x.com

Guerra Ucraina, Zelensky: «Accordo per la pace fatto al 90%, manca il 10%» - facebook.com facebook

