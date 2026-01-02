Ucraina | Zelensky cambia anche ministro Difesa ' ho offerto incarico a Mikhailo Fedorov'
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la volontà di sostituire il ministro della Difesa, offrendo l’incarico all’attuale ministro della Trasformazione digitale, Mikhailo Fedorov. Questa decisione segna un nuovo passo nella gestione delle forze armate ucraine, in un contesto di continui cambiamenti politici e strategici. Restano da attendere ulteriori sviluppi ufficiali su questa scelta e sui possibili effetti a livello nazionale.
Kiev, 2 gen. (AdnkronosAfp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler sostituire il ministro della Difesa e di aver offerto l'incarico all'attuale ministro della trasformazione digitale. "Ho deciso di cambiare la struttura del Ministero della Difesa ucraino", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media. "Ho offerto a Mikhailo Fedorov la carica di nuovo Ministro della Difesa ucraino". 🔗 Leggi su Iltempo.it
