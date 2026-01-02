Ucraina Zelensky | Budanov al posto di Yermak

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov alla guida dell’ufficio del presidente, sostituendo Andrii Yermak. La decisione riflette un cambiamento importante nella struttura di governo e nelle strategie di sicurezza dell’Ucraina, in un contesto di continui sviluppi sul fronte interno e internazionale. La nomina di Budanov, capo della principale agenzia di intelligence, sottolinea l’attenzione del governo alle questioni di sicurezza e intelligence.

Roma, 2 gen. (askanews) – Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha proposto oggi al capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa Kyrylo Budanov di dirigere l'ufficio del presidente dell'Ucraina, sostituendo così Andrii Yermak. "Ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho proposto di assumere la guida dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina", ha scritto Zelensky sul proprio canale Telegram. "In questo momento l'Ucraina ha bisogno di una maggiore concentrazione sulle questioni di sicurezza, sullo sviluppo delle Forze di difesa e di sicurezza dell'Ucraina, nonché sul canale diplomatico dei negoziati, e l'Ufficio del Presidente servirà innanzitutto a realizzare proprio questi compiti del nostro Stato", ha osservato il leader ucraino, aggiungendo che "Kyrylo possiede un'esperienza specifica in questi ambiti e una forza sufficiente per ottenere risultati".

