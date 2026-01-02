Recenti rapporti indicano che la Russia avrebbe fornito agli Stati Uniti dettagli sul percorso dei droni coinvolti in un attacco alla residenza di Putin in Ucraina. Mentre alcuni commentatori, come Trump, definiscono l'evento una semplice provocazione, le autorità continuano a monitorare la situazione per valutare le implicazioni e le eventuali conseguenze di questa vicenda.

Sembra che la Russia abbia consegnato a Washington il tracciato dei droni che sarebbero stati destinati a bombardare la dacia del presidente. Secondo quanto riportato ieri dal Wall Street Journal, un'indagine della Cia ha stabilito invece che Kiev non intendesse colpire Putin o la sua dimora ma che il drone impiegato nell'operazione puntasse a un obiettivo militare nella stessa regione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ucraina-Russia, il giallo dell'attacco alla residenza di Putin: per Trump è una 'fanfaronata'

