Ucraina | Medvedev ' Budanov capo ufficio presidente? Zelensky non può vivere comunque'

Dopo le recenti dichiarazioni di Medvedev, che ha suggerito che la nomina di Budanov come capo dell’ufficio presidenziale non cambierà la situazione, si approfondiscono le tensioni tra Russia e Ucraina. Zelensky, comunque, rimane al centro dell’attenzione internazionale, mentre gli sviluppi politici e militari continuano a influenzare il contesto della crisi in Ucraina.

Mosca, 2 gen. (Adnkronos) - Nessuna nomina a capo dell'ufficio aiuterà Volodymyr Zelensky, "non può vivere comunque". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, commentando alla Tass la decisione del presidente ucraino di offrire a Kirill Budanov l'incarico di capo del suo ufficio al posto di Andriy Yermak. "E' un peccato che ci sia solo un posto vacante", ha aggiunto Medvedev, altrimenti l'altro "avrebbe dovuto essere offerto al capo del regime di Kiev", l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny. "E spazzare via immediatamente dalla scacchiera entrambi i potenziali rivali presidenziali.

