Ucraina La querelle sull’attacco a Putin e il nuovo ruolo di Budanov

La recente vicenda riguardante l’Ucraina e l’accusa di un attacco a Putin ha suscitato attenzione internazionale. In un contesto di tensioni e comunicazioni ufficiali, la CIA ha confermato a Trump che nessun attacco alla residenza di Putin si è effettivamente verificato, rafforzando la smentita di Zelensky. Questa situazione mette in luce il ruolo di Budanov e le dinamiche diplomatiche nel conflitto in corso.

La CIA ha informato Trump che l'attacco alla residenza di Putin da parte dell'Ucraina non c'è stato, confermando la smentita di Zelensky. Così i media ieri, enfatizzando informazioni trapelate in maniera anonima sui media, ché di ufficiale non c'è nulla (vedi CNN, che ieri riportava la notizia, ma concludeva che la Cia, interpellata dal media, si è rifiutata di commentare la notizia). La solita ambiguità, e peraltro la rivelazione non ha alcun valore essendo la CIA parte del conflitto a fianco dell'Ucraina. Così ieri un articolo fiume del New York Times: "In segreto di pulcinella ndr, la Central Intelligence Agency e l'esercito americano, con la sua benedizione, hanno potenziato una campagna ucraina di attacchi con droni contro gli impianti petroliferi e le petroliere russe per ostacolare la macchina da guerra di Putin".

