Ucraina | Kiev ' almeno 19 feriti in bombardamento russo a Kharkiv'

Un bombardamento russo nel centro di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ha causato almeno 19 feriti, secondo il governatore regionale Oleg Sinegubov. Tra le vittime ci sono persone di età compresa tra 20 e 79 anni. L'episodio evidenzia le continue tensioni e le conseguenze del conflitto in corso nella regione.

Kiev, 2 gen. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Almeno 19 persone sono rimaste ferite in seguito a un bombardamento russo sul centro della città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, secondo quanto denunciato dal governatore della regione, Oleg Sinegubov, che su Telegram ha precisato che i feriti hanno un'età compresa tra i 20 e i 79 anni. Il governatore ha riferito che il momento peggiore dell'attacco è stato l'esplosione di un proiettile contro un edificio residenziale nel quartiere di Kivski, che in questo momento è in fase di evacuazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'almeno 19 feriti in bombardamento russo a Kharkiv' Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'un morto e 4 feriti in attacco russo con droni a Kharkiv' Leggi anche: Ucraina, nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Raid russo su Kiev con missili e droni: almeno 6 morti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Ucraina, Kiev: nessuna prova di attacco alla residenza di Putin; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani. Guerra Ucraina-Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. LIVE - Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. tg24.sky.it

Russia: «Daremo a Usa prove dell’attacco a residenza Putin». Attacco di Kiev: almeno 24 vittime nel Kherson - Ventiquattro persone sono rimaste uccise e almeno altre 50 ferite a causa di un attacco delle forze armate ucraine contro un bar e un hotel, nel Kherson. ilsole24ore.com

Guerra Ucraina, drone ucraino su hotel nel Kherson: almeno 24 morti e 50 feriti. Mosca: «Stavano festeggiando il Capodanno» - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrerebbero i ... ilgazzettino.it

UCRAINA | Kiev: "Attacchi russi su Zaporizhzhia, centro commerciale e case danneggiate". Uno sciame di droni ha colpito la città nella notte #ANSA x.com

UCRAINA | Kiev: 'contro Zaporizhzhia 737 attacchi russi in 24 ore'. Mosca: 'Nella notte intercettati e distrutti 64 droni ucraini' #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.