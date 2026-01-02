Secondo l'International Strategic Watch, nel 2025 le forze russe hanno registrato il più importante avanzamento sul terreno in Ucraina rispetto agli anni precedenti. Questo sviluppo rappresenta un cambiamento rilevante nel contesto del conflitto in corso, evidenziando una fase di progressione significativa per le forze russe rispetto al 2023 e al 2024. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni importanti per la stabilità della regione.

Washington, 2 gen. (AdnkronosAfp) - Nel 2025 le forze russe hanno compiuto l'avanzata più significativa in Ucraina, rispetto al 2023 e al 2024. Lo rivela un'analisi dell'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) condotta assieme al Progetto minacce critiche (Ctp), secondo cui la Russia ha conquistato nell'ultimo anno oltre 5.600 km2 di territorio, più che nel 2024 e nel 2023 messi insieme. Un territorio pari allo 0,94% della superficie totale dell'Ucraina. Nel 2022, le forze russe avevano conquistato quasi 64.000 km2. Nonostante l'intensificarsi degli sforzi diplomatici dal mese di novembre intorno a un piano americano volto a porre fine al conflitto, i combattimenti sul campo continuano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Isw, 'nel 2025 il più importante avanzamento russo dal 2023'

Leggi anche: Recaste dell attore più importante del mcu nel 2023 causa il film splatter da 6 milioni di dollari di vince vaughn

Leggi anche: Assedio russo su Pokrovsk: Mosca vicina alla maggiore conquista dal 2023

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mosca | Dopo l' attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati Isw | Nessuna prova del raid.

Guerra Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe - La Russia sta cercando di spingere Kiev ad accettare le proprie condizioni – dall’annessione dei ... tg24.sky.it

Trump chiude all’invio dei Tomahawk all’Ucraina, Londra manda nuovi missili. Von der Leyen chiama Zelenksy: “Non affronterete l’inverno da soli” - L’Ue è al suo fianco, fornendo supporto energetico di emergenza per ... ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Mosca apre: 'In corso un serio processo per la pace' - "I russi stanno facendo concessioni", ha assicurato Donald Trump, annunciando che il suo inviato, Steve ... ansa.it

Italia e Ucraina ancora insieme nel segno della condivisione, con l’intento primario di trasmettere un importante messaggio di reciproca amicizia e fraternità tra il popolo italiano e quello dei fratelli ucraini che, da oramai tanto tempo soffre - facebook.com facebook

L’Ucraina ha colpito un’importante raffineria di petrolio in Russia con missili forniti dal Regno Unito x.com