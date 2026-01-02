Ucraina gli 007 di Kiev | Mosca prepara attacco su larga scala Ordinata evacuazione di tremila bambini
Secondo fonti ucraine, i servizi segreti di Kiev hanno segnalato che Mosca pianifica un attacco su larga scala intorno al 7 gennaio, giorno del Natale ortodosso. In risposta, è stata ordinata l’evacuazione di circa tremila bambini. La notizia viene interpretata come una possibile provocazione finalizzata a compromettere i negoziati mediati dagli Stati Uniti, nel tentativo di indebolire la posizione ucraina nella crisi.
“Una provocazione su larga scala” per il 7 gennaio, giorno del Natale ortodosso per far ricadere la colpa sull’Ucraina con l’obiettivo ultimo di far fallire i negoziati mediati dagli Stati Uniti. E’ questo il quadro che gli 007 di Kiev hanno ricostruito secondo cui la Russia starebbe preparando una nuova feroce aggressione. Uno scenario che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
