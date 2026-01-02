Ucraina evacuazione forzata di 3mila bambini e famiglie | la pressione russa avanza sul fronte orientale

L’offensiva russa nel fronte orientale dell’Ucraina ha portato all’evacuazione di circa 3.000 bambini e famiglie. La crescente pressione militare mette a rischio la sicurezza delle zone civili, rendendo necessarie misure di emergenza per tutelare la popolazione. Questo scenario evidenzia la difficile situazione umanitaria nella regione, dove le tensioni continuano ad aumentare.

L'offensiva russa continua a stringere il fronte orientale dell'Ucraina e a produrre effetti immediati sulla sicurezza delle aree civili. Nelle ultime ore Kiev ha disposto una nuova evacuazione forzata che riguarda migliaia di bambini e famiglie residenti in prossimità della linea del fronte, mentre un'analisi indipendente fotografa l'andamento dell' avanzata russa nel corso del 2025. Sullo sfondo, i bombardamenti colpiscono ancora i centri urbani: a Kharkiv cresce il numero dei feriti dopo un raid contro un edificio residenziale. Evacuazioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Le autorità ucraine hanno ordinato l' evacuazione forzata di oltre 3.

