Ucraina attacco russo sulla città di Kharkiv | la devastazione nelle immagini del drone
Un drone ha documentato le conseguenze di un attacco missilistico russo sulla città di Kharkiv, Ucraina. Le immagini mostrano le aree colpite e i danni riportati, evidenziando la gravità dell’evento. Questo episodio rappresenta un ulteriore passo nel conflitto, con impatti significativi sulla popolazione locale e sulla stabilità della regione.
Un drone mostra la devastazione causata dall’ attacco missilistico russo sulla città ucraina di Kharkiv. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, la Russia ha colpito una zona residenziale con due missili, ferendo almeno 19 persone. Tra i feriti c’era anche un bambino di sei mesi, secondo quanto riferito dal capo della regione di Kharkiv. Quest’ultimo ha aggiunto che altre persone potrebbero essere ancora sepolte sotto le macerie. Venerdì mattina, la Russia ha condotto quello che le autorità locali hanno definito “uno dei più massicci” attacchi con droni a Zaporizhzhia. Almeno nove droni hanno colpito la città, danneggiando decine di edifici residenziali e altre infrastrutture civili, ma senza causare vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it
