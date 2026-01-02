US Avellino Sonny D' Angelo ceduto al Latina
L’U.S. Avellino 1912 annuncia la cessione a titolo definitivo di Sonny D’Angelo al Latina Calcio 1932, proseguendo la propria attività di mercato e riorganizzazione della rosa per la stagione in corso.
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, D'Angelo e De Cristofaro verso il Latina
Il Latina ha chiuso per gli arrivi di Sonny D’Angelo e De Cristofaro dell’Avellino. Per il centrocampista classe 1995 è pronto un contratto biennale fino al 2027. De Cristofaro, centrocampista classe 2000, arriverà invece in prestito secco. Leggi l’articol - facebook.com facebook
Il #Latina in pressing per il centrocampista Sonny #DAngelo dell’ #Avellino. Può essere decisivo il blitz del ds Gigi #Condò che l’ha già avuto in biancoverde. #calciomercato x.com
