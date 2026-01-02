US Avellino Sonny D' Angelo ceduto al Latina

Da avellinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 annuncia la cessione a titolo definitivo di Sonny D’Angelo al Latina Calcio 1932, proseguendo la propria attività di mercato e riorganizzazione della rosa per la stagione in corso.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

us avellino sonny d angelo ceduto al latina

© Avellinotoday.it - U.S. Avellino, Sonny D'Angelo ceduto al Latina

Leggi anche: U.S. Avellino, Antonio De Cristofaro in prestito al Latina

Leggi anche: Avellino-Spezia 0-4, D'Angelo: "L’abbiamo vinta in maniera più che meritata"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Avellino, D'Angelo e De Cristofaro verso il Latina; Latina, occhi sul centrocampista Sonny D’Angelo dell’Avellino; Latina, fatta per gli arrivi di Sonny D’Angelo e De Cristofaro dall’Avellino; Avellino, due giocatori ceduti al Latina: affari in dirittura d’arrivo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.