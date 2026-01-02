US Avellino Matteo Marchisano in prestito al Giugliano
L’U.S. Avellino 1912 annuncia il trasferimento temporaneo di Matteo Marchisano al Giugliano Calcio 1928. La società ha deciso di cedere il calciatore per consentirgli di acquisire esperienza e continuità, mantenendo comunque il suo legame con l’Avellino. Questa operazione rientra nella strategia di sviluppo dei giovani talenti e di rafforzamento della squadra.
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Giugliano Calcio 1928, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Marchisano. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
