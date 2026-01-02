US Avellino Antonio De Cristofaro in prestito al Latina

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato la cessione temporanea del calciatore Antonio De Cristofaro al Latina Calcio 1932. La decisione rientra in un accordo di prestito volto a favorire la crescita del giocatore e le esigenze delle rispettive squadre. La società ringrazia De Cristofaro per il contributo finora dato e augura al calciatore un buon proseguimento di stagione con il nuovo club.

L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Latina Calcio 1932, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio De Cristofaro. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione.

