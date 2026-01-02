Tutto pronto per la Pirola Parola | il falò dell' Epifania di Noale anticipato a domenica
La Pro loco di Noale ha deciso di anticipare la tradizionale Pirola Parola, il falò dell'Epifania, a domenica 4 gennaio. La scelta, spiegata dal presidente Enrico Scotton, mira a facilitare l’organizzazione di eventi in piazza, in un contesto di crescenti difficoltà logistiche. La manifestazione rappresenta un momento di tradizione e convivialità per la comunità locale, mantenendo vivo il rito dei fuochi propiziatori in modo semplice e rispettoso.
La Pro loco di Noale anticipa la tradizionale festa dei fuochi propiziatori. La Pirola Parola, quest'anno, è in programma domenica 4 gennaio, perché «organizzare grandi eventi di piazza - spiega il presidente, Enrico Scotton - è sempre più complicato. Abbiamo dovuto superare prima il visto della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Tutto pronto per l’addio al 2025. Si rinnova il falò del Vecchione
Leggi anche: Segni. Tutto pronto per la Casa di Babbo Natale dell’Associazione “La Piazza”. Inaugurazione Domenica 14 Dicembre alle ore 15,30
Vimercate, se una ferramenta può diventare “l’anima” di una città.
Tutto pronto per il debutto di “Francesco ha gli occhi tuoi”, l’itinerario di dodici incontri che accompagnerà tutto il #2026, anno dell’VIII Centenario della morte di San Francesco. Primo appuntamento domani sabato 3 gennaio, ore 16.00, presso la Domus P - facebook.com facebook
TUTTO PRONTO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA D’AFRICA Archiviati i gironi, sabato si torna in campo per la fase ad eliminazione diretta della #Coppa d’ #Africa 2025: ecco il tabellone degli ottavi di finale. Chi vincerà la 35^edizione x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.