Tutto pronto per la Pirola Parola | il falò dell' Epifania di Noale anticipato a domenica

La Pro loco di Noale ha deciso di anticipare la tradizionale Pirola Parola, il falò dell'Epifania, a domenica 4 gennaio. La scelta, spiegata dal presidente Enrico Scotton, mira a facilitare l’organizzazione di eventi in piazza, in un contesto di crescenti difficoltà logistiche. La manifestazione rappresenta un momento di tradizione e convivialità per la comunità locale, mantenendo vivo il rito dei fuochi propiziatori in modo semplice e rispettoso.

