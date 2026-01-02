Tutto pronto per la Pirola Parola | il falò dell' Epifania di Noale anticipato a domenica

Da veneziatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pro loco di Noale ha deciso di anticipare la tradizionale Pirola Parola, il falò dell'Epifania, a domenica 4 gennaio. La scelta, spiegata dal presidente Enrico Scotton, mira a facilitare l’organizzazione di eventi in piazza, in un contesto di crescenti difficoltà logistiche. La manifestazione rappresenta un momento di tradizione e convivialità per la comunità locale, mantenendo vivo il rito dei fuochi propiziatori in modo semplice e rispettoso.

La Pro loco di Noale anticipa la tradizionale festa dei fuochi propiziatori. La Pirola Parola, quest'anno, è in programma domenica 4 gennaio, perché «organizzare grandi eventi di piazza - spiega il presidente, Enrico Scotton - è sempre più complicato. Abbiamo dovuto superare prima il visto della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tutto pronto per l’addio al 2025. Si rinnova il falò del Vecchione

Leggi anche: Segni. Tutto pronto per la Casa di Babbo Natale dell’Associazione “La Piazza”. Inaugurazione Domenica 14 Dicembre alle ore 15,30

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vimercate, se una ferramenta può diventare “l’anima” di una città.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.