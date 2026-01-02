Durante le festività di Capodanno, gli hotel di Siena hanno registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse degli italiani per questa destinazione. Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi ConfCommercio Siena e provincia, ha evidenziato come le strutture alberghiere abbiano accolto numerosi visitatori, sottolineando l’importanza del turismo locale in questo periodo. Un dato che riflette la popolarità della città come meta di soggiorno durante le festività.

Hotel pieni nella notte di Capodanno. Lo conferma Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi ConfCommercio Siena e provincia, che traccia un bilancio di queste festività. Come sono andate le presenze a Siena per Natale e Capodanno? "Negli hotel, immediatamente dopo Natale abbiamo registrato un ribasso delle prenotazioni, che sono poi riprese per l’ultimo dell’anno: il 31 sera gli hotel erano completi al 100%, molti ospiti hanno soggiornato solo una notte, ma abbiamo buone aspettative per il finesettimana del 3 e del 4 gennaio. Ancora molte camere sono però vuote per l’Epifania, i ragazzi devono tornare a scuola e le famiglie italiane, nostro principale target in questo periodo, rientrano nelle grandi città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto esaurito negli hotel: "Agli italiani piace Siena"

Leggi anche: Palermo meta turistica anche in inverno, Natale promosso: hotel verso il tutto esaurito a Capodanno

Leggi anche: Capodanno fa sorridere gli hotel: “Occupato già il 70% delle camere Ma puntiamo al tutto esaurito”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tutto esaurito negli hotel: Agli italiani piace Siena; Città verso il tutto esaurito per le Olimpiadi, prezzi di case e hotel alle stelle: i costi per zona; Olimpiadi invernali, rincari per alberghi e affitti a Milano: la situazione zona per zona; Capodanno “italiano” da tutto esaurito sul Lago di Garda.

Tutto esaurito negli hotel: "Agli italiani piace Siena" - Lezzi, presidente di Federalberghi Confcommercio, analiza il trend delle feste "Dobbiamo restare autentici e puntare sull’offerta enogastronomica e artistica". lanazione.it