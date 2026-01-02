Tutto è bene quel che finisce all' OFF OFF Theatre

Dal 6 all'8 gennaio 2026, l’OFF/OFF Theatre ospita “Tutto è bene quel che finisce”, il nuovo spettacolo di Serafino Iorli. L’attore e figura amata dalla comunità arcobaleno porta sul palco una narrazione ricca di ironia e riflessione, offrendo al pubblico un’occasione per confrontarsi con temi di attualità e umanità. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e cultura contemporanea.

L’ironia di Serafino Iorli irrompe sul palco dell’OFFOFF Theatre dove, l’attore e maschera amata dalla comunità arcobaleno, sarà in scena da martedì 6 a giovedì 8 gennaio 2026 con un nuovo spettacolo dal titolo, “Tutto è bene quel che finisce. (Uno spettacolo comico, ecologico e disperato)”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

