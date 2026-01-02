Tusk | Avremo primo esercito d' Europa

Il governo polacco ha annunciato l'intenzione di rafforzare significativamente le proprie forze armate entro il 2026, puntando a creare il più grande esercito d'Europa. L'obiettivo è incrementare gli investimenti in infrastrutture militari e sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, con un focus prioritario sulla sicurezza e sovranità del paese. Questa strategia mira a rafforzare la difesa nazionale e a consolidare la posizione di Varsavia nel contesto internazionale.

La Polonia si tutela, Tusk: “avremo il più forte esercito d’Europa” - È questo l’obiettivo per il 2026 del governo della Polonia che sta intensificando investimenti infrastrutturali e industriali in ambito militare. strettoweb.com

Droni russi contro un ospedale e Zaporizhzhia. Polonia, Tusk: avremo il primo esercito d'Europa - Russia: Nyt, Mosca chiede a Usa stop inseguimento della petroliera Bella 1 Il governo russo ha presentato una richiesta diplomatica formale agli Stati Uniti affinché interrompano l’inseguimento di una ... msn.com

#Salvini: “Ci sono troppe parole di guerra, sono inqualificabili le parole di Tusk che a Bruxelles ha detto ‘o i soldi all’Ucraina oggi o il sangue domani’. Ascoltiamo il Santo Padre, aiutiamo il processo di Trump ed evitiamo di continuare a parlare di guerra nel m - facebook.com facebook

