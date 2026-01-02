Tusk | Avremo primo esercito d' Europa
Il governo polacco ha annunciato l'intenzione di rafforzare significativamente le proprie forze armate entro il 2026, puntando a creare il più grande esercito d'Europa. L'obiettivo è incrementare gli investimenti in infrastrutture militari e sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, con un focus prioritario sulla sicurezza e sovranità del paese. Questa strategia mira a rafforzare la difesa nazionale e a consolidare la posizione di Varsavia nel contesto internazionale.
12.08 Il governo della Polonia allungherà il passo nel 2026, accelerando verso la formazione del "più forte esercito d'Europa", intensificando "investimenti su infrastrutture" e rafforzando l'industria nazionale: "Prima la Polonia". Lo ha detto il primo ministro Donald Tusk in un messaggio ai cittadini, promettendo progressi più rapidi in aree strategiche, in primis la Difesa. Tusk ha anche parlato di ambizioni nel Mar Baltico, con investimenti in campi eolici offshore ed estrazione di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
