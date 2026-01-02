Tusk apre l’anno all’insegna di prima la Polonia e promette al suo Paese il più forte esercito d’Europa

Il governo polacco ha annunciato un piano per rafforzare le capacità militari e infrastrutturali del Paese nel 2026. L’obiettivo è la creazione del più forte esercito d’Europa, con investimenti mirati nell’industria nazionale e nelle infrastrutture strategiche. Questa strategia mira a garantire maggiore sicurezza e autonomia alla Polonia, consolidando il ruolo del Paese nella regione.

Il governo della Polonia allungherà il passo nel 2026, velocizzando la costituzione del «più forte esercito d'Europa» e rafforzando gli investimenti infrastrutturali e l'industria nazionale. A dirlo è stato il primo ministro Donald Tusk, in un messaggio ai cittadini. Poi il premier ha promesso alcuni progressi più rapidi in diverse aree strategiche. La Polonia vuole costruire l'esercito più forte d'Europa. «Accelereremo la costruzione del più forte esercito d'Europa e accelereremo grandi investimenti nelle infrastrutture», ha spiegato Tusk, parlando delle ambizioni della Polonia nel Mar Baltico e citando investimenti maggiori nei campi eolici offshore, oltre all'estrazione di petrolio e gas.

