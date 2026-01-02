Tuffo identitario | un rito collettivo fatto di mare memoria e appartenenza

Oggi si è svolta la nona edizione del “Tuffo identitario”, un evento che da dodici anni celebra il legame tra mare, memoria e identità. Questa manifestazione coinvolge gruppi di appassionati che affrontano le acque invernali, portando con sé la bandiera del Regno delle Due Sicilie. Un rito collettivo che sottolinea l’attaccamento alle radici storiche e culturali della regione, mantenendo vivo il senso di appartenenza tra i partecipanti.

Si è svolta oggi la nona edizione del “Tuffo identitario”, una manifestazione che da dodici anni – con la sola pausa imposta dal periodo Covid – vede gruppi di “tritoni” sfidare il mare invernale per un bagno beneaugurante, con la bandiera del Regno delle Due Sicilie stretta tra le mani. Anche quest’anno l’iniziativa si è tenuta in simultanea su più lidi, coinvolgendo luoghi simbolici come Mappatella Beach, Portici Mortelle e il Parco del Mare di Pietrarsa, ma spingendosi anche fuori provincia, fino a Cetara e Castel Volturno. A coordinare l’evento, oltre all’ideatore Alberto Petillo, una ventina di “tuffatori identitari” che, anno dopo anno, attirano nuovi partecipanti incuriositi dall’insolito sventolio del Sacro Vessillo tra le onde. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Tuffo identitario: un rito collettivo fatto di mare, memoria e appartenenza Leggi anche: Mili Marina apre il 2026 con il tuffo rituale: il mare come augurio collettivo Leggi anche: La Fucaria di Santa Lucia: a Pagani resiste un rito collettivo tipico del mondo contadino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mili Marina apre il 2026 con il tuffo rituale: il mare come augurio collettivo; Taormina, il primo tuffo dell’anno tra onde e tornanti: la 47ª “Tuffo a mare e corsa” accende il Capodanno; Tuffo di Capodanno a Crotone, 250 temerari sfidano il gelo per salutare il 2026. Jesolo si lancia nel 2026: torna il Tuffo di Capodanno, il più atteso della costa - Jesolo apre il 2026 con il Tuffo di Capodanno: sport, inclusione e solidarietà in riva al mare. nordest24.it

Taormina, il primo tuffo dell’anno tra onde e tornanti: la 47ª “Tuffo a mare e corsa” accende il Capodanno - Un rito di coraggio e memoria: dal tuffo in baia alla salita verso la città, una comunità che corre insieme per ricordare Chico Scimone e inaugurare il nuovo anno ... lasicilia.it

Un tuffo per salutare il 2026. Tra folklore, goliardia e amore per il territorio - Castiglione del Lago: torna domani l’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato “Quelli del 65“. msn.com

https://www.lidentitario.com/2026/01/01/tuffo-identitario-il-mare-dinverno-come-rito-di-orgoglio-e-appartenenza/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.