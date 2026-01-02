TS – Recupero Cuadrado ancora lontano Su Lorran e Tramoni…

Il Pisa si prepara a riprendere il campionato nel 2026, dopo la sconfitta contro la Juventus all’Arena Garibaldi. Intanto, si continua a monitorare la situazione di Lorran e Tramoni, con il recupero di Cuadrado ancora in ritardo. Restano da valutare le condizioni dei giocatori e gli aggiornamenti sulla rosa, mentre la squadra si concentra sulle prossime sfide di campionato.

Torino, l'ultimo titolo di TS: Il Pisa è pronto a tornare in campo in questo 2026 dopo il ko contro la Juve di una settimana fa all'Arena Garibaldi. L'avversaria di turno è il Genoa per una sfida importante in chiave salvezza. I toscani non vincono dal 7 novembre contro la Cremonese e devono fare punti per cercare di uscire dalla zona rossa e non farsi scappare le squadre davanti. Diverse le assenze per i nerazzurri tra cui quelle di Stengs, Lusuardi e Cuadrado. Ci sarà Nzola su cui il tecnico spiega: "È tornato dalla Coppa d'Africa, lo valuterò ma verrà con noi". Genoa-Pisa, conferenza Gilardino.

Gilardino: "Stengs sta svolgendo lavoro differenziato e i tempi di recupero saranno ancora un po' lunghi. Cuadrado, invece, è ancora lontano dal rientro in campo: saranno effettuate valutazioni nelle prossime settimane"

Cambiaghi, Rovella, Conceicao, Nzola, Stengs, Fazzini, Freuler, Cuadrado: le novità I tempi di recupero per Dumfries