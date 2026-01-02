Trump tra pace e forza | la strategia militare globale della seconda presidenza

L'articolo analizza la strategia militare e diplomatica della seconda presidenza di Trump, evidenziando il suo approccio equilibrato tra impegno per la pace in aree come Gaza e Ucraina e la prontezza all'intervento militare in altre zone di crisi. Si esamina come questa filosofia influisca sulla politica internazionale e sulla posizione degli Stati Uniti nel contesto geopolitico globale.

Impegnarsi per la pace a Gaza e in Ucraina, ma non tirarsi indietro quando si tratta di intervenire militarmente in altre zone calde del Pianeta. Sembra questa la linea tenuta da Donald Trump che possiamo osservare nell’anno delle elezioni di mezzo mandato della sua seconda presidenza. Nel corso del primo anno del suo secondo mandato, ha autorizzato una serie di attacchi che vanno dall’uso senza precedenti di bombe antibunker contro i siti nucleari più fortificati dell’Iran fino a una prolungata campagna antidroga al largo delle coste venezuelane. Seppure definendosi un “presidente di pace”, definisce quella che sta applicando una strategia di “pace attraverso la forza”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump tra pace e forza: la strategia militare globale della seconda presidenza Leggi anche: I cinque momenti più significativi della seconda presidenza Trump Leggi anche: Allibiti dalla seconda presidenza Trump? I Democratici non sono esenti da colpe Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Strategia di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti è quello che serve per un'Europa attendista – Le Taurillon; Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; La strategia di Trump: “Deve chiudere la guerra. In Africa contiene la Cina”; Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo. Trump tra pace e forza: la strategia militare globale della seconda presidenza - Dalla Somalia all’Iran, dallo Yemen al Venezuela: ecco tutte le operazioni militari autorizzate da Donald Trump tra retorica pacifista e interventismo globale ... panorama.it

