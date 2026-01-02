Trump taglia i dazi sulla pasta e sui mobili italiani e Meloni ringrazia

Trump ha deciso di ridurre temporaneamente i dazi sulla pasta e sui mobili italiani, offrendo un sollievo ai produttori del settore. La misura, che sospende gli aumenti tariffari previsti fino al 2027, rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti. La decisione è stata accolta con favore anche dal governo italiano, con il presidente Meloni che ha espresso gratitudine per questo gesto.

Per alcuni produttori italiani il nuovo anno è iniziato con un sospiro di sollievo. Washington ha deciso, almeno per ora, di ridurre i dazi minacciati alla filiera della pasta e di rinviare al 2027 gli aumenti delle tariffe per il settore dell'arredamento. La premier Giorgia Meloni, in occasione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump taglia i dazi sulla pasta e sui mobili italiani (e Meloni ringrazia) Leggi anche: Trump rinvia al 2027 i nuovi dazi su mobili; ridotte le tariffe USA su alcuni marchi di pasta italiani Leggi anche: Trump taglia i dazi su carne, banane, caffè e pomodori. "Salva" anche la pasta italiana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump taglia i dazi sulla pasta e sui mobili italiani (e Meloni ringrazia); Farnesina: “Gli Usa riducono i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana”. Pasta e mobili, Trump abbassa e rinvia i dazi - Sulla pasta le tariffe vegono più che dimezzate mentre per i mobili imbottiti la questione viene rimandata al 2027 ... italiaoggi.it

Trump rinvia al 2027 i nuovi dazi su mobili; ridotte le tariffe USA su alcuni marchi di pasta italiani - Il presidente statunitense Donald Trump ha posticipato di un anno l’entrata in vigore dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da cucina e ... laprimapagina.it

Regalo di Capodanno. Trump sfronda i dazi sulla pasta - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte - msn.com

La borsa di Milano ha fatto meglio di Wall Street. Ma mentre in Usa Trump taglia le imposte, in Italia il governo tassa il listino. Eppure con i conti in ordine e l’economia salda una borsa solida sarebbe un volano formidabile - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.