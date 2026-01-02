Trovato Ã¨ lui! Tragedia a Capodanno Andrea sparisce a soli 22 anni Ora la notizia atroce

La notizia della scomparsa di Andrea D’Agostini, 22 anni, aveva suscitato grande preoccupazione. Purtroppo, il suo corpo è stato trovato nelle acque del lago Margherita, nel Vicentino, chiudendo tragicamente le ricerche e lasciando un dolore profondo nella comunità. Un grave lutto che ricorda l’importanza di attenzione e sicurezza in momenti di festa e convivialità.

Il corpo di Andrea D'Agostini è stato ritrovato nelle acque del lago Margherita, nel Vicentino, mettendo fine alle speranze di ritrovarlo vivo dopo ore di ricerche incessanti. Il giovane, 22 anni, era scomparso all'alba del nuovo anno mentre si trovava nei pressi dell'invaso artificiale in compagnia di un'amica. Le operazioni di ricerca, condotte fin dalle prime ore del mattino, hanno coinvolto il Soccorso Alpino, la Polizia Locale e successivamente i vigili del fuoco, che hanno perlustrato l'intera area verde attorno al bacino. Andrea si trovava al lago Margherita per trascorrere la notte di Capodanno in modo semplice e appartato.

