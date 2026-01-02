Trovata morta una donna all' esterno di un' abitazione

Nelle prime ore di oggi, venerdì 2 gennaio, una donna è stata trovata senza vita all'esterno di un'abitazione in via Pigafetta, Sottomarina. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Chioggia, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre vengono svolti i rilievi necessari per approfondire quanto accaduto.

Un'ambulanza e la gazzella dei carabinieri della compagnia di Chioggia sono accorse in un'abitazione in via Pigafetta a Sottomarina, nelle prime ore del mattino di oggi venerdì 2 gennaio, dov'è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La salma era, sembra, all'esterno di un'abitazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Trovata morta una donna all'esterno di un'abitazione Leggi anche: Penna in Teverina, incendio in abitazione: donna trovata morta all’interno Leggi anche: E' morta la donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina; Milano, il giallo della donna trovata morta in cortile: nelle immagini delle telecamere c'è un uomo, la vittima ancora senza nome; Donna trovata morta in un cortile in via Paruta a Milano: l’ipotesi della violenza sessuale; Melegnano, dramma in via Giardino: una donna di 83 anni trovata morta in casa. Donna trovata morta a Milano, mistero sull’identità: un uomo ripreso dalle telecamere - Milano, donna trovata morta in un cortile di via Paruta: la vittima non è ancora stata identificata. tag24.it

Milano, il giallo della donna trovata morta in cortile: nelle immagini delle telecamere c'è un uomo, la vittima ancora senza nome - La giovane è stata trovata semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo. msn.com

Le prime immagini della donna trovata morta a Milano in un cortile, ma ancora non ha un nome - Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un bomber: è la giovane donna trovata ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di tele ... msn.com

Trovata morta in casa con l'asciugamano sul viso - Vita in diretta 09/12/2025

#AuroraLivoli, la ragazza trovata morta a #Milano. era andata via da casa il 4 novembre, l'autopsia stabilirà le cause del decesso di Gabriele Manzo x.com

Dopo l'identificazione della ragazza trovata morta in un cortile a Milano, Aurora Livoli, gli inquirenti sono fiduciosi di poter risolvere rapidamente il caso. Si cerca il giovane che era con lei domenica sera. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.