Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones Victoria aveva 34 anni

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco. La notizia, confermata dalle autorità, ha suscitato grande cordoglio. Victoria, 34 anni, era conosciuta per la sua personalità riservata e il suo legame con il mondo dello spettacolo. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California. Aveva 34 anni. Lo riferisce il sito di gossip hollywoodiani Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San .

La figlia di Tommy Lee Jones trovata senza vita in un hotel di San Francisco - Aveva recitato in "Men in Black II", in "One Tree Hill" e ne "Le tre sepolture" ... rainews.it

Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel la notte di Capodanno: aveva 34 anni - La figlia dell'attore, Victoria Jones, è stata trovata morta in un hotel a San Francisco. msn.com

Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones, Victoria: emergono i dettagli

