Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones | la tragedia nella notte di Capodanno

La notte di Capodanno, Victoria, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in una stanza dell’hotel Fairmont San Francisco. La notizia ha suscitato grande dolore e attenzione, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

La figlia dell’attore Tommy Lee Jones, Victoria, è stata trovata morta la notte di Capodanno in una stanza del Fairmont San Francisco, uno degli hotel più esclusivi della città. A dare la notizia è stato TMZ, citando fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono stati allertati alle 2.52 del 1° gennaio per un’emergenza medica. All’arrivo dei paramedici, però, per la donna di 34 anni non c’era più nulla da fare ed è stata dichiarata deceduta sul posto. La scena è passata quindi nelle mani della polizia e dell’Ufficio del medico legale per i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Open.online

