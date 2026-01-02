Trovata morta in un hotel Victoria la figlia di Tommy Lee Jones

La figlia dell’attore Tommy Lee Jones è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco nelle prime ore di Capodanno. La scoperta è avvenuta da parte di un altro cliente, che aveva inizialmente pensato si trattasse di un caso di ubriachezza. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

La figlia dell'attore Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di San Francisco nelle prime ore di Capodanno è stata scoperta priva di sensi da un altro cliente dell'albergo che aveva pensato che fosse ubriaca. Victoria Jones aveva 34 anni e da bambina aveva fatto anche lei l'attrice. Il ritrovamento al Fairmont di San Francisco La giovane donna è stata scoperta al 14o piano del lussuoso.

