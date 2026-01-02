Trotta Bus non paga le tredicesime ci pensa il Comune | Abbiamo le risorse

Il Comune ha annunciato di coprire direttamente le tredicesime dei dipendenti di Trotta Bus, in assenza di pagamento da parte dell’azienda. Con risorse proprie, l’amministrazione intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, preparando anche una possibile diffida all’azienda. Questa decisione sottolinea l’impegno del Comune nel tutelare i propri dipendenti e nel mantenere la stabilità del servizio di trasporto pubblico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti "Siamo pronti alla diffida nei confronti dell'Azienda Trotta e ci sostituiremo all'azienda per il pagamento della tredicesima 2025". È questa la direttrice di marcia che il Comune ha intrapreso per fare fronte alla vertenza di lavoro che vede coinvolti 87 dipendenti del trasporto locale. La novità è emersa questa mattina a Palazzo Mosti nel corso di un incontro tra Amministrazione e Sindacati. C'è una schiarita per i lavoratori sul fronte della corresponsione della tredicesima mensilità non corrisposta da Trotta Bus nei tempi contrattualmente previsti. Questa mattina in Sala Giunta si sono incontrati, come peraltro giusto con forza nei giorni scorsi dai sindacati, le rappresentanze dei lavoratori del trasporto pubblico locale con gli assessori Luigi Ambrosone, delegato ai trasporti, e Attilio Cappa, delegato al traffico e ai parcheggi, per affrontate la vertenza che da un mese anima il confronto e le polemiche cittadine in un momento storico in cui, almeno come si è detto, Trotta Bus dovrebbe essere sostituita da e Air Campania nella gestione del Tpl in città, nonché da altra Azienda nella gestione degli stalli blu e parcheggi.

