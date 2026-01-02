Triller rimossa dal NASDAQ la piattaforma che trasmette la AEW in Italia rischia di sparire?

Triller, recentemente rimossa dal NASDAQ, è una piattaforma utilizzata per la trasmissione di AEW Plus in Italia, dove la AEW non ha accordi televisivi diretti. La sua eventuale scomparsa potrebbe influire sulla disponibilità di questo servizio per gli appassionati. Resta da capire quali alternative possano emergere e come si evolverà la situazione nel prossimo futuro.

Triller rappresenta un punto di riferimento importante per gli appassionati. La piattaforma ospita AEW Plus, il servizio dedicato ai paesi in cui la AEW non ha accordi per la trasmissione televisiva in diretta come l'Italia. Inoltre, TrillerTV trasmette gli show di numerose promotion indipendenti, tra cui in particolare la GCW con cui ha un accordo specifico. Al momento Triller continua a funzionare regolarmente, ma i problemi finanziari della società madre sollevano interrogativi sul futuro del servizio. Non è un caso che la AEW non abbia citato Triller TV tra le piattaforme su cui era possibile acquistare Worlds End.

