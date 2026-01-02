Treviglio quattrocentomila euro per la scuola primaria Mozzi

A Treviglio, è stato stanziato un importo di 400.000 euro per la manutenzione straordinaria della scuola primaria Attilio Mozzi. Questa iniziativa mira a garantire interventi strutturali e di sicurezza necessari per migliorare gli ambienti scolastici, assicurando un ambiente di apprendimento più sicuro e confortevole per studenti e personale docente.

Treviglio. Quattrocentomila euro per la manutenzione straordinaria della scuola primaria Attilio Mozzi. Il finanziamento, come riportato in una nota del circolo trevigliese di Fratelli d’Italia, è stato deliberato con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026. Le risorse verranno quindi destinate a interventi di riqualificazione dell’istituto scolastico trevigliese in due tranche da 200mila euro ciascuna, per il 2026 e il 2027. Nel comunicato, il circolo evidenzia il lavoro e l’impegno del senatore Giulio Maria Terzi di Santagata e del deputato Andrea Tremaglia, membro della Commissione Finanze alla Camera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Quattrocentomila euro per l'isola ecologica Leggi anche: In arrivo a Pianella 1,1 milioni di euro per la riqualificazione antisismica della scuola primaria Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Treviglio, quattrocentomila euro per la scuola primaria Mozzi - Il finanziamento arriva con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026 e sarà suddiviso in due tranche per il 2026 e il 2027 ... bergamonews.it

Viabilità, scuole, cultura e ambiente: a Treviglio, nel 2026, opere per oltre 11 milioni di euro - Il totale sale a circa 40 milioni di euro, comprendendo 27 milioni per lavori già in corso o in fase avanzata di progettazione e 1,2 milioni per interventi di parte straordinaria Treviglio. bergamonews.it

