Treni nuovo anno e nuovi rincari | ora Padova-Venezia costa 5 euro

Con l'inizio del nuovo anno, anche i prezzi dei biglietti ferroviari tra Padova e Venezia sono aumentati, attestandosi ora a 5 euro. I rincari dei servizi regionali veneti continuano a suscitare discussioni, in un contesto di costi in crescita e salari che stentano a tenere il passo. La questione riflette le sfide del settore e le percezioni dei pendolari di fronte a queste variazioni.

Nuovo anno e nuovi rincari ferroviari. Sono ormai una tradizione per i regionali veneti, ma proprio questi continui aumenti (legati all'aumento dei costi, in un paese in cui però i salari crescono meno dell'inflazione) quest'anno portano a qualche polemica in più.

