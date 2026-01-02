Treni c' è il bonus 2026 | sconti del 20% sugli abbonamenti per tutti gli umbri
La Regione Umbria introduce il bonus 2026, offrendo uno sconto del 20% sugli abbonamenti ferroviari per i residenti. L’iniziativa, approvata all’unanimità dalla giunta regionale su proposta dell’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, mira a sostenere gli utenti umbri che utilizzano il treno. Questa misura rappresenta un’agevolazione concreta per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e facilitare gli spostamenti quotidiani nella regione.
Dalla Regione Umbria un sostegno economico agli utenti umbri che viaggiano in treno. Su proposta dell’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti la giunta regionale ha approvato all’unanimità l’iniziativa "bonus abbonati Umbria 2026", che prevede l’applicazione di uno sconto immediato del 20%. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
