Treni bloccati tra Foggia e Bari per guasto | cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un guasto tra Foggia e Bari, molti treni Frecciarossa, Intercity e regionali sono stati sospesi o subiscono ritardi significativi. Sono state registrate cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi fino a 300 minuti. La situazione sta influenzando il traffico ferroviario tra le due città, con effetti sui collegamenti e sugli orari dei convogli coinvolti.

I treni Frecciarossa, Intercity e regionali sono stati fermati tra le stazioni di Bari e Foggia e al momento si registrano numerose cancellazioni di convogli, soppressione di fermate, limitazioni di percorso e ritardi fino a 300 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Guasto sulla Firenze-Bologna: Frecciarossa con ritardi fino a 90 minuti. I treni coinvolti

Leggi anche: Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Problemi alle linee ferroviarie Pescara-Bari e AV Torino-Milano: ritardi di oltre un'ora per i Frecciarossa; Treni in forte ritardo sulla Lecce-Roma e sulla Brindisi-Taranto.

treni bloccati foggia bariTreni bloccati tra Foggia e Bari per guasto: cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity - I treni Frecciarossa, Intercity e regionali sono stati fermati tra le stazioni di Bari e Foggia e al momento si registrano numerose cancellazioni di convogli ... fanpage.it

treni bloccati foggia bariTreni fermi e ritardi, bloccati i collegamenti dalla Puglia al Nord: nuovo incubo sui binari - Disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando, dalla tarda mattinata di oggi, sulla linea adriatica tra Pescara e ... msn.com

Treni bloccati tra Foggia e Bari: fino a 100 minuti di ritardo per un’auto sui binari a Santo Spirito - Pomeriggio di disagi per i pendolari pugliesi: la circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia–Bari è rimasta bloccata per oltre un’ora a causa di un’auto rimasta incastrata sui binari all’altezza ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.