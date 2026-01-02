Treni bloccati tra Foggia e Bari per guasto | cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e Intercity

A causa di un guasto tra Foggia e Bari, molti treni Frecciarossa, Intercity e regionali sono stati sospesi o subiscono ritardi significativi. Sono state registrate cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi fino a 300 minuti. La situazione sta influenzando il traffico ferroviario tra le due città, con effetti sui collegamenti e sugli orari dei convogli coinvolti.

Treni fermi e ritardi, bloccati i collegamenti dalla Puglia al Nord: nuovo incubo sui binari - Disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando, dalla tarda mattinata di oggi, sulla linea adriatica tra Pescara e ... msn.com

Treni bloccati tra Foggia e Bari: fino a 100 minuti di ritardo per un’auto sui binari a Santo Spirito - Pomeriggio di disagi per i pendolari pugliesi: la circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia–Bari è rimasta bloccata per oltre un’ora a causa di un’auto rimasta incastrata sui binari all’altezza ... lagazzettadelmezzogiorno.it

