Tre giovani atleti pescaresi del Black Mamba Team convocati in Nazionale per gli Europei Mma di Belgrado

Tre giovani atleti di Pescara, Emma Di Giacomo, Sofia Di Giacomo e Francesco Creziato, sono stati convocati nella nazionale italiana di MMA. Partecipando agli Europei di Belgrado a febbraio, rappresenteranno il Black Mamba Team in questa importante competizione internazionale. La loro selezione testimonia l’impegno e la crescita del settore delle arti marziali miste nella regione.

Si chiamano Emma Di Giacomo, Sofia Di Giacomo e Francesco Creziato e sono i tre giovani atleti pescaresi convocati nella nazionale Mma (Arti marziali miste) che a febbraio parteciperanno agli Europei di Belgrado, in Serbia.Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappPescara dunque protagonista. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Taekwondo: grandi risultati per gli atleti del Team Baglivo agli europei under 21 Leggi anche: Due giovani atleti e campioni pescaresi di judo premiati in Regione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Natale in casa Academy, staffetta inclusiva al Parco del Castello con l’Academy Special Team; Capodanno a Pescara: Nannini, Irama e Fiamma Olimpica in tre giorni di festa; Torneo della Befana, 19^ edizione. Da sabato 3 gennaio a lunedì 5 in campo oltre 2000 atleti su 8 sintetici fra Parma e provincia; Tutto pronto per giocare il 3° Torneo di Natale 1FamilySport. Tre giovani atleti pescaresi del Black Mamba Team convocati in Nazionale per gli Europei Mma di Belgrado - Sono Emma Di Giacomo, Sofia Di Giacomo e Francesco Creziato le tre giovani promesse delle Arti marziali miste chiamati a difendere i colori Azzurri nell'importante appuntamento di febbraio ... ilpescara.it

Premiati tre giovani atleti dell'Accademia delle Arti Marziali e da Combattimento - Riconoscimenti per gli atleti dell' Accademia Potentina diretta da Massimiliano Monaco e Serena Lamastra da parte del Sindaco Vincenzo Telesca e dell'Assessore allo Sport Gerardo Nardiello. rainews.it

La rappresentativa campana dei nati 2011 per il trofeo delle regioni in partenza il 2 gennaio per Ostia ha visto la convocazione da parte del Mister Vincenzo Palmentieri di 3 giovanissimi atleti del nostro Circolo: Simone Ciuoffo, Giuseppe Di Santo,Lorenzo Sal - facebook.com facebook

CALCIO, SUCCESSO PER STAGE RISERVATO A GIOVANI ATLETI ORGANIZZATO DA MASSIMO BORNEO (RESPONSABILE SUD ITALIA PER FUNDACION CLINICS REAL MADRID) A SAN SEVERINO LUCANO x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.