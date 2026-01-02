Tre figli sottratti dalla moglie giapponese prof forlivese ricevuto dal sindaco | Protesterò davanti all' ambasciata
Michele Dall'Arno, residente a Forlì, ha incontrato il sindaco Zattini e il vicesindaco Bongiorno per discutere della sottrazione dei suoi tre figli da parte della moglie giapponese. Da oltre due mesi, l’uomo non può vedere i figli, situazione che lo ha portato a pianificare proteste presso l’ambasciata. La vicenda evidenzia le difficoltà legali e personali legate a casi di affidamento internazionale.
Nei giorni scorsi, il forlivese Michele Dall'Arno - al quale da oltre due mesi è impedita ogni relazione con i figli portati via dalla moglie giapponese - ha incontrato in Municipio il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Al momento di confronto hanno partecipato anche i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
