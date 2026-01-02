Tre figli sottratti dalla moglie giapponese prof forlivese ricevuto dal sindaco | Protesterò davanti all' ambasciata

Michele Dall'Arno, residente a Forlì, ha incontrato il sindaco Zattini e il vicesindaco Bongiorno per discutere della sottrazione dei suoi tre figli da parte della moglie giapponese. Da oltre due mesi, l’uomo non può vedere i figli, situazione che lo ha portato a pianificare proteste presso l’ambasciata. La vicenda evidenzia le difficoltà legali e personali legate a casi di affidamento internazionale.

Non vede i suoi tre figli da ottobre. "Il tribunale giapponese dica se i loro diritti sono rispetta" - Prima udienza peritale alla Family Court di Toyohashi in Giappone per Michele Dall’Arno assistito dal suo avvocato. rainews.it

Il dramma del professore italiano in Giappone: «Mia moglie è scappata con i miei tre figli e nessuno mi aiuta» - «Da quasi un mese non ho più notizie dei miei figli, dopo che mia moglie se li è portati via». corrieredibologna.corriere.it

Sharing TV Europa. . IL NATALE TRISTE DEI PADRI INNAMORATI E DEI FIGLI SOTTRATTI AI GENITORI. La Costituzione sancisce il diritto alla BIGENITORIALITA' Sharing Tv Europa si batte perchè il diritto dei figli di crescere senza che siano terze persone a - facebook.com facebook

In questa intervista per La Verità ho ribadito alcuni concetti chiari: nell'educazione dei figli vengono prima i genitori, poi lo Stato e non il contrario come vorrebbe la sinistra. Per me l'educazione sessuale fatta a bimbi di 3 anni seguendo le linee guida Oms rest x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.