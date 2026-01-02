A Pian delle Fornaci, in un momento speciale, tre dragaioli e un cavallo si preparano per una sessione fotografica con Augusto Mattioli. Questa immagine rappresenta un legame autentico con la comunità locale e la tradizione della Contrada. Un’occasione per catturare un’istantanea di appartenenza e passione, in un contesto familiare e naturale, dove ogni dettaglio riflette l’identità del luogo.

Questa volta gioco in casa: siamo a Pian delle Fornaci e sono in posa per Augusto Mattioli tre dragaioli ed un cavallo. Sono Stefano Talucci, Alessandro Betti per meglio dire il Panzanella e Paolo Corbini. Una foto già lontana, fermo immagine di ieri. Da quel giorno ad oggi c’è una Contrada che è cambiata, che è restata immutata nella sua essenza ma che ci porta nuovi volti e nuove idee. Ricordare quello che avete fatto sarebbe un noioso elenco di belle cose: chi segna una traccia indelebile nella sua comunità lascia sempre persone che sorridono fra le lacrime. Così andavamo a lezione di vita e di Contrada, con quel senso della misura e dell’equilibrio che poi significa che prima viene la grande comunità, la città, e poi la nostra più stretta, più famigliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre dragaioli e un cavallo. Avete cambiato la Contrada

