Travolti da valanghe due le vittime

Due persone hanno perso la vita a causa di una valanga sulle Piccole Dolomiti, nel Vicentino. Un uomo di 50 anni, veneziano, è stato travolto e trascinato per diversi metri mentre scendeva il Vajo Gabele insieme a un amico. L’incidente si è verificato intorno alle 17:33, evidenziando i rischi delle attività in montagna in condizioni di neve instabile.

17.33 Uno scialpinista veneziano di 50 anni è morto dopo essere stato trascinato per diverse decine di metri da una valanga, mentre con un amico stava scendendo il Vajo Gabele, sulle Piccole Dolomiti della zona di Recoaro Terme (Vicenza). Un'altra vittima in alta Valle Maira, nei pressi del rifugio Bonelli in provincia di Cuneo, dove una valanga di grandi dimensioni ha travolto 4 escursionisti. Due i feriti e sono in codice rosso. Sul posto il 118 di Cuneo.

