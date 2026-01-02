Travolta da un furgone per il trasporto di medicinali cambio di ospedale per la sorella dell' ex sindaco

Patrizia Nocera, 52enne di Dragoni e sorella dell'ex sindaco Antimo Nocera, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un furgone destinato al trasporto di medicinali vicino allo scalo ferroviario. L’incidente ha portato al cambio di ospedale per la paziente, che attualmente si trova sotto cure intensive. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Ancora gravi le condizioni di Patrizia Nocera, 52enne di Dragoni sorella dell'ex sindaco Antimo Nocera, travolta da un furgone adibito al trasporto di medicinali in prossimità dell'incrocio nei pressi dello scalo ferroviario.Un impatto violentissimo. La donna è stata sobbalzata a metri di.

