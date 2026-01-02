Trattore rubato rinvenuto per caso dai cacciatori | Sparito da 20 giorni era nascosto in una cascina

Un trattore rubato circa 20 giorni fa a un agricoltore di Correggio è stato ritrovato ieri mattina dai cacciatori durante un’attività di controllo alla volpe svolta dall’Atc Re2. Il mezzo, nascosto in una cascina, è stato individuato per caso, dimostrando come le attività di monitoraggio possano contribuire anche alla scoperta di beni sottratti. La scoperta ha permesso di restituire il trattore al proprietario.

Un trattore rubato una ventina di giorni fa a un agricoltore di Correggio è stato rinvenuto ieri mattina grazie all’attività di caccia controllata alla volpe, che era attuata da operatori dell’Atc Re2. Il ritrovamento è avvenuto in via per Carpi, tra Mandrio di Correggio e Rio Saliceto. In una cascina abbandonata è stato notato il trattore, ancora in perfetto stato, che poco dopo è stato riconosciuto proprio come il mezzo agricolo che era stato rubato di recente in un’azienda rurale di Mandriolo, a Correggio. È stato subito contattato il proprietario, il quale ha riconosciuto la targa segnalata, giungendo sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri, per poter effettuare il recupero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

