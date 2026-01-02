Trasporti il 2026 parte con uno sciopero Tua | bus fermi a Chieti e Pescara giovedì 8 gennaio

Il primo gennaio 2026 si apre con uno sciopero dei trasporti Tua, che coinvolge Chieti e Pescara. Giovedì 8 gennaio, dalle 9 alle 13, il personale della società regionale si asterrà dal lavoro, causando l’interruzione del servizio di autobus. Questa giornata rappresenta un disagio per gli utenti che si affidano ai mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani.

🔗 Leggi su Chietitoday.it

