Trasporti | assessore Roma prorogate agevolazioni abbonamento annuale Metrebus under 19

L'assessore ai trasporti di Roma ha annunciato la proroga delle agevolazioni sull'abbonamento annuale Metrebus per gli under 19 anche nel 2026. La decisione è stata confermata nell'ultima riunione di Giunta del 2025, garantendo così una continuità nel sostegno ai giovani utenti del servizio di trasporto pubblico cittadino. Questa misura mira a favorire l’accesso ai mezzi pubblici e a promuovere modalità di mobilità più sostenibili.

Nel corso dell'ultima riunione di Giunta del 2025 è stata confermata la proroga delle agevolazioni per l'abbonamento annuale Metrebus destinato agli under 19 anche per il 2026. A renderlo noto è l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, attraverso una nota ufficiale. "Questa misura – sottolinea Patanè – permette ai giovani di età inferiore ai 19 anni di usufruire, al costo simbolico di soli 50 euro, di un accesso illimitato ai mezzi di trasporto pubblico per l'intero anno. Si tratta di un'iniziativa di grande rilevanza promossa dall'amministrazione a partire dal settembre del 2023, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei giovani e di conseguenza ridurre il numero di veicoli privati in circolazione".

