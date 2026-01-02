Trasporti | approvato schema di contratto di servizio tra Gravina Città metropolitana ed Amts

Il Consiglio comunale di Gravina di Catania ha approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune, la Città metropolitana e l’Amts, nel corso della seduta del 30 dicembre. Questa delibera definisce le modalità di gestione e servizi di trasporto pubblico sul territorio, garantendo un quadro normativo stabile per le future attività e interventi nel settore.

In occasione dell'ultima seduta del Consiglio comunale di Gravina del 30 dicembre scorso si è discusso in merito alla proposta del IV servizio-trasporti relativa all'approvazione dello schema di contratto di servizio tra il comune di Gravina di Catania, la Città metropolitana di Catania e l'Amts.

