Trasporti a Padova iniezione di 7,85 milioni dal Fondo Nazionale
La Regione Veneto ha destinato 7,85 milioni di euro dal Fondo Nazionale per migliorare i servizi di trasporto pubblico locale a Padova. Questa iniezione di risorse mira a garantire servizi più efficienti e sostenibili, rafforzando la mobilità urbana e interurbana nella provincia. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a favorire un sistema di trasporto più accessibile e rispettoso dell’ambiente.
